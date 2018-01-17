Yücel ‘Özgürlüğüm lekelenmesin’ demişti, Alman bakan yanıt verdi: Kirli anlaşma yok

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tutuklu gazeteci Deniz Yücel’e yanıt vererek, “Kirli anlaşma yok” dedi.

Alman Die Welt gazetesinin tutuklu Türkiye muhabiri Deniz Yücel, iki ülke arasındaki silah anlaşmasıyla serbest kalma ihtimaline ilişkin, “Kirli anlaşma varsa ben yokum” demişti.

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DW Türkçe’nin haberine göre, Gabriel, “Sayın Yücel’in açıklamalarını okudum. Söyleşiyi onun bakış açısından baktığımda anlıyorum. Ben sadece şunu söyleyebilirim: Böyle düşünmesi için bir neden yok. Her iki ülke ilişkilerin normalleşmesini istiyor ve NATO’daki gibi ittifaklarda yeniden iyi ilişki içinde olmayı istiyor. Bu durumun sayın Yücel’in durumu ile ilgisi yok” diye konuştu.

Gabriel ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kasım ayının başında Antalya’da ‘sürpriz’ biçimde görüşmüştü. Gabriel de Çavuşoğlu’nu memleketi Goslar’a davet etmişti. Gabriel geçen haftaki görüşmenin öncesindeyse Alman Der Spiegel dergisine verdiği söyleşide Türkiye’nin NATO’da ve IŞİD’e karşı yürütülen mücadelede ortak olmasına rağmen, ‘Alman hükümetinin çok sayıda silah ihracatına onay vermediğini’ söylemişti. Gabriel “Yücel vakası çözüme ulaşmadığı sürece de bu durum böyle kalacak” demişti.

İddianame hala yok

RedHack soruşturmasında gözaltı kararı varken 14 Şubat 2017’de emniyet müdürlüğüne giden Yücel 27 Şubat 2017’de tutuklanmış ancak RedHack iddianamesi hazırlanınca dosyası ayrılmıştı.

Gazeteci hakkında hangi suçlamaların yapıldığı ya da kaç yıl istendiği iddianame henüz hazırlanmadığı için bilinmiyor.