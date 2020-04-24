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Yaramazlara biraz batar!

Yücel Özdemir: Virüs AB’nin kimyasını bozdu; aşırı sağcılar bunu kullanacak

İngiltere’nin ayrılmasıyla sendelenen AB’nin kimyasını bu kez koronavirüs bozmuş görünüyor. İtalya ve İspanya’nın yardım çağrılarına bugüne kadar bir yanıt verilebilmiş değil. Dün yapılan AB liderleri ‘Videokonferans Zirvesi’nden de ciddi bir sonucun çıkması beklenmiyordu. Kuzey İtalya’daki belediye başkanları, AP üyesi milletvekilleri ve eski bakanlar tarafından bu ayın başında Frankfurter Allgemeine Zeitung’a verilen ‘Sevgili Alman Dostlarımız’ başlıklı ilan da sonuç getirmemişti.

Çağrılara olumlu yanıt vermeyen Almanya’ya karşı tepki, düşmanlık seviyesinde ulaştı. Özellikle aşırı sağcıların bunu önümüzdeki dönemde kullanacağı anlaşılıyor. Benzer bir durum İspanya için de geçerli.

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Yücel Özdemir’in yazısı

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