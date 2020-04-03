Yücel Özdemir: Temel haklar koronaya kurban mı olsun?

Koronavirüs nedeniyle siyasi açıdan bugüne kadar ortaya çıkan en belirgin özelliklerin başında, tek tek ülkelerde karar verici güçlerin sayısında bir azalma, temel hak ve özgürlüklerde kısıtlamalar geliyor. Pek çok ülkede parlamentolar fiilen işlevini yitirmiş durumda.

Örneğin, Avrupa’nın en büyük parlamentosuna sahip Almanya’da geçen hafta yapılan oturumu, koronavirüs nedeniyle çok sayıdaki milletvekili odasından tartışmaları izlemek zorunda kaldı. İçinden geçtiğimiz olağanüstü koşullar daha önce öngörülemediği için bu türden durumlarda parlamentonun hangi biçimde, nasıl bir araya gelmesi de Anayasa’da bulunmuyor.

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Yücel Özdemir’in yazısı