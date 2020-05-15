Yücel Özdemir: ‘Corona’ diktatörlük rejimi peşinde koşanların elini güçlendirdi

Koronavirüs Almanya’dan başlayarak dünyanın pek çok ülkesine ırkçı-faşistlerin, diktatörlük rejimi peşinde koşanların elini güçlendirmişe benziyor. ABD Başkanı Donald Trump, her fırsatta koronavirüsün Vuhan’da bir laboratuvarda üretildiğinin söyleyerek, dünyayı Çin’e karşı birleştirmenin planını yapıyor. Ama bununla asıl olarak içerideki felaketi ve kendisinin sefil, başarısız politikanın üzerini örtmek istiyor. Bilimsel gerçekleri inkar edip, bir komplo teorisiyle Çin’i suçlu ilan etmek pek çok açıdan Trump’ın işine yarıyor. Ne var ki; bugüne kadar onun “laboratuvar tezi”ni doğrulayacak hiçbir kanıt ortaya çıkmadı. Tersine ABD’li bilim insanları bunun doğru olmadığına dair açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Yücel Özdemir’in yazısı