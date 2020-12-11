Yücel Özdemir: AB, tavizleri geri almanın yollarını arayacak

Gelişmeler, uzun bir süredir zaten duraklama evresinde bulunan Türkiye-AB ilişkilerinin bu son zirve ile birlikte gerileme evresine girdiğini gösteriyor. AB’nin karar verici ülkeleri bundan sonra Türkiye’ye ‘müzakere’ başlığı altında verdikleri tavizleri, ayrıcalıkları birer birer geri almanın yollarını arayacaklar. Türkiye’nin izlemiş olduğu yayılmacı dış politika ellerindeki en önemli koz. Türkiye ile ekonomik çıkarları nedeniyle ilişkileri koparma niyetinde olmayan Almanya gibi ülkeler buna rağmen ilişkilerin daha fazla gerilmemesi için çabalamaya devam edecekler. Ancak, toplamda süreci çok fazla değiştiremeyecekleri bugünden görülebiliyor.

Yücel Özdemir’in yazısı