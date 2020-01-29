YTÜ’den Prof. Dr. Bedri Gencer’e inceleme

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Twitter paylaşımı tepki çeken Prof. Dr. Bedri Gencer hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nden Prof. Dr. Bedri Gencer, dünyadaki salgın ve hastalıklardan bahsederken “Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvalar bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” ifadelerini kullanmıştı.

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Sosyal medyada tartışma yaratan ifadeler için bazı kişiler, Gencer’in 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği depremi kastettiğini öne sürdü.

Prof. Dr. Bedri Gencer, paylaşımına eleştirilere karşı açıklamasında, ‘ilim adamının vazifesinin doğrular kadar yanlışları göstermek, haksızlıklara karşı çıkmak’ olduğunu ifade etti.

‘Depremle ilgili değildi’

“Burada sık sık dinen meşrû yaşta evlendikleri halde hapse atılan babaların çocuklarının âhının tutacağı uyarısında bulunuyoruz” diyen Gencer, ‘maksadı belli bazı yayın organlarının kendisini hedef haline getirdiğini’ kaydetti.

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Gencer şöyle devam etti: “Son mesajımızda eğer milletçe yüreğimizin yandığı Elazığ depremini kasd etseydik ‘Gayretullaha dokunduk’ şeklinde bir ifade kullanırdık, ‘Gayretullaha dokunmayalım’ değil. Buna rağmen haysiyet cellatları, depremle ilgisi olmadığı için, çarpıtılmaması amacı ile mesajı kaldırdığımız halde mesajımızı depremle ilişkilendirerek, şahsımı hedef haline getirdiler, getirmeye devam ediyorlar. Aziz milletimizin firaseti, elbette hakikatin tanığıdır. Bir kez daha tüm kayıplarımız için rahmet diliyor, kamuoyuna saygılar sunuyorum.”

Üniversiteden inceleme

YTÜ, tartışmaların ardından Gencer hakkında inceleme başlatıldığını belirterek paylaşımları ‘haddi aşan’ ve ‘kabul edilmesi mümkün olmayan’ diye tanımladı.