YSK’yı beklerken: Dolar haftaya 6 liradan başladı

Dolar/TL, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin kararının piyasalar tarafından yakından izlendiği haftaya 6.00 liranın üzerini test ederek başladı.

Reuters

Haftanın ilk işlem gününde 5.9636 seviyesinden açılan dolar/TL, erken işlemlerde 6.0048 seviyesine kadar çıktı. Saat 10:00 itibariyle dolar/TL 5.9990 seviyesinden işlem gördü. Böylece lira, dolar karşısında ekimden bu yana en düşük düzeyine geriledi.

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Borsa İstanbul yüzde 1.42 düşüşle 92 bin 610 puana gerilerken, avro/TL ise yüzde 0.51 artışla 6.72 düzeyine yükseldi.

ABD’nin Çin’e uygulayacağını duyurduğu yeni gümrük vergileri, Fitch’in Türkiye’nin notunu teyit etmesi, S-400’e ilişkin gelişmeler, Akdeniz’in doğusundaki sondaj çalışmalarına ilişkin ABD’den gelen açıklama ve seçim belirsizliğine paralel olarak dolar güçlü seyrini koruyor.

Piyasaları etkileyen gelişmeler

YSK, İstanbul seçimlerine yönelik olağanüstü itirazları görüşmek üzere 14.30’da toplanacak.

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Dolar endeksi ABD Başkanı Trump’ın Çin’e uygulayacağı yeni ek gümrük vergileriyle birlikte 97.60’a kadar yükselerek bir yılın zirvesi 98.33’e yaklaşmıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin BB olan kredi notunu teyit ederken negatif olan not görünümü değiştirmemişti.

Çin Merkez Bankası (PBOC) ticaret geriliminin ardından küçük ve orta ölçekli bankaların zorunlu karşılıklarını düşürerek ekonomiye 280 milyar yuan (41 milyar dolar) kaynak yaratacağını açıklamıştı.