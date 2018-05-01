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Yaramazlara biraz batar!

YSK’ya ilk başvuru Perinçek’ten: 90 bin imza topladık

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Cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ilk başvuruyu şu ana kadar 90 bin imza topladığını söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptı.

Perinçek ve YSK Başkanı Sadi Güven (Fotoğraf: Aydınlık)

Perinçek, cumartesi günü yaptığı açıklamada 85 bin imzada olduklarını aktarmıştı.

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Aydınlık’ın haberine göre, 100 bin imzayla adaylığı kesinleşecek Perinçek, başvurunun ardından YSK önünde bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vatan Partisi lideri, “100 bin imza toplayacak mısınız?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bizler 100 bin yurttaşımızı Silivri zindanlarının önüne yığmışız. Üç kez yığmışız. Biber gazlarına, TOMA’lara karşı… İlçe seçim kurullarına mı götüremeyeceğiz. Şu anda elimizde beni aday gösteren 90 bin dilekçe var. Doğu Perinçek, 9 Mayıs günü resmi olarak da Cumhurbaşkanı adayı olacak ve Cumhurbaşkanı olacak!”

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“1919’da anketler Mustafa Kemal’i göstermiyordu. Mekke’de Hz. Muhammed’i göstermiyordu. Kurtuluş Savaşı’nda mehmetçiği göstermiyordu” diye devam eden Perinçek, ittifak görüşmeleri hakkında henüz bir karar olmadığını söyledi.

Perinçek sözlerini şöyle bitirdi: “Derdimiz milletvekili olmak değil. Türkiye’nin sorunlarını çözmek. Bizim hedefimiz üretim ekonomisini kurmak ve terörü bitirmek.”

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