YSK’ya başvurdular: Millet Partisi’nden Millet İttifakı’na itiraz

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu ‘Millet İttifakı’nın adına Millet Partisi itirazda bulundu.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvuruda, ittifakta geçen ‘millet’ ifadesinin kendi partilerinin adı olduğunu belirten Millet Partisi, Siyasi Partiler Yasası’na göre bu adın ittifak unvanı olarak kullanılamayacağını ileri sürdü.

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Siyasi Partiler Yasası’nın 96. maddesi, “Anayasa Mahkemesi’nce temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılamayacağı gibi daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılamaz” diyor.