YSK’nın yeni başkanı Muharrem Akkaya

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven yerine YSK ve Yargıtay 22. Hukuk Dairesi üyesi Muharrem Akkaya seçildi.



Muharrem Akkaya (soldan dördüncü) (Fotoğraf: YSK)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Akkaya, 24 Şubat 2011’de Yargıtay savcılığına, Eylül 2016’da YSK üyeliğine seçildi.

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YSK yedi asil ve dört yedek üyeden oluşuyor.

Bu üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca, kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçiliyor.

Üyeler de, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçiyor.

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CHP, YSK’nın içinde Akkaya’nın da bulunduğu 10 üyesi hakkında 16 Nisan günü yapılan halk oylamasında, seçimin işleyişine ilişkin aldıkları karar nedeniyle soruşturma başlatılması talepli şikayette bulunmuştu.

Akkaya ayrıca 31 Mart 2019’daki İstanbul yerel seçimlerin tekrarlanmasına yönelik oy kullanan yedi üyeden biriydi.