YSK’nın seçmen kütüklerini vermediği İYİ Parti ‘erken seçim’e vurgu yaptı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçmen kütüklerini şartları yerine getirmediği iddiasıyla vermeyi reddettiği İYİ Parti, bu tavrı olası bir erken seçim vurgusu yaparak değerlendirdi.

İYİ Parti, olağan kongrelerini yaptıklarını ve yeteri kadar teşkilatlandıklarını belirterek YSK’dan seçmen kütüklerini istemişti.

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YSK ise seçime katılma koşulunun yerine gelmesi için altı aylık bekleme süresi dolması gerektiğini belirterek kütükleri vermemişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, YSK’nın ret kararını değerlendirirken, bunun AKP’nin kendilerinin seçime girmesini engelleyebilecek hamlelerinden biri olabileceğine vurgu yaptı.

Altı maddede sıraladı

Dervişoğlu, seçmen kütüklerini isteme süreçlerini madde madde anlattı:

“1. İYİ Parti, büyük kurultayını 10 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirmiştir.

2. Bu kurultay 12 Aralık 2017 itibariyle tescil edilmiştir

3. Siyasi Partiler Kanunu, partilerin seçimlere katılmaları hususunu ‘Siyasî partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir’ şeklinde düzenler. Md.36 (Değişik: 3420 – 31.3.1988)

4. Buna göre İYİ Parti, kanuni yeterlilik sayılan en az 41 ilde ve bu illerin 1/3 ilçelerinde teşkilatlarını tamamlamış ve usulüne uygun olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yüksek Seçim Kurulu’na ulaştırmıştır.

5. Konuya bu noktadan baktığımızda İYİ Parti, 12 Haziran 2018 tarihinden itibaren yapılacak her seçime katılma hakkına sahiptir ve bunun aksine bir hukuki engel bulunmamaktadır.

6. Mevcut iktidar bir maraz çıkarır ve hukuk çiğnerse ya da İYİ Parti’nin seçimlere katılmasını engellemek için 2018’in nisan veya mayıs ayında seçim yapmaya kalkışırsa onun da bir çaresi vardır.”