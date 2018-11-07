YSK’nın raporu: 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan 866 ölüden bağış aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçiminden önce cumhurbaşkanı adayları Tayyip Erdoğan’a 866, Muharrem İnce’ye yedi, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’na birer ölünün bağışta bulunduğunu saptadı.

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre YSK 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için yarışan Erdoğan, İnce, Akşener, Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Doğu Perinçek’e yapılan bağışların bir bölümünün Cumhurbaşkanı Seçimi Yasası’nda belirlenen kurallara uygun olmadığını belirledi.

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YSK, ölüler, 18 yaşın altındakiler, Türk vatandaşı olmayanlar ve tüzel kişilerin yaptığı ileri sürülen bağışlarla yasal sınırın üstündeki tutarlar için yasaya aykırılık tespiti yaptı.

YSK ve Sayıştay denetçilerinin yaptığı incelemelerin sonuçları şöyle:

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Erdoğan itiraz etti: Zaten harcamadım

Tayyip Erdoğan: 18 yaşından küçük 748 kişiden 87 bin 546 TL, 866 ölü durumda olanlar adına 15 bin 71 TL, vatandaşlıktan çıkarılan 36 kişiden 22 bin 127 TL, bir tüzel kişi tarafından 40 TL bağış yapıldığı saptandı.

Erdoğan’ın YSK ve Sayıştay raporlarına, ‘çocuk yardımlarının sembolik olarak kimlik numaralarının kullanılmasından kaynaklandığı, ölü durumda olanlarla vatandaşlıktan çıkartılanlar ve tüzel kişi adına yapılan yardım ve bağışların ise seçim harcamalarında kullanılmadığı , seçim hesaplarında durduğu’nu belirterek itiraz ettiği bildirildi.

Buna göre, itirazı kabul eden YSK Erdoğan’ın yaptığı 37 bin 238 TL’lik harcamanın usulsüz olduğunu açıkladı. Erdoğan’ın hesabındaki harcanmayan 55 bin 375 TL’nin Hazine’ye intikal ettirildiği belirtildi.

İnce’den Hazine’ye 349 lira

Muharrem İnce: Ölü 7 kişinin 860 TL, vatandaşlıktan çıkartılan 262 kişinin 69 bin 695 TL, 13 bin 916 lira olan yasal sınırdan fazla alınan 3 bin 468 lira olmak üzere toplam 74 bin 23 lira usulsüz bağış ve yardım ile seçim hesabında kalan 349 TL Hazine’ye gelir olarak kaydedildi.

Selahattin Demirtaş: Vatandaşlıktan çıkarılan yedi kişinin 13 bin 600 TL, iki tüzel kişinin 200 TL olmak üzere 13 bin 800 TL yardım ve bağış yasaya aykırı bulundu. Seçim hesabında kullanılmayarak artan 110 TL de Hazine’ye aktarıldı.

Meral Akşener: Bir ölünün yaptığı iddia edilen 100 TL, Türk vatandaşı olmayan 25 kişinin 10 bin 142 TL bağışından oluşan 10 bin 242 TL ile ilgili usulsüzlük kararı verildi. Bununla seçim hesabında kalan 192 TL’nin Hazine’ye gelir kaydedilmesi kararlaştırıldı.

Temel Karamollaoğlu: Bir ölü adına yapılan 100 TL, Türk vatandaşı olmayan dokuz kişinin 2 bin 690 TL, iki tüzel kişinin 350 TL’si olmak üzere 3 bin 140 TL yasaya aykırı yardım ve bağış ile bankada kalan 40 TL Hazine’ye kaydedildi.

Doğu Perinçek: Türk vatandaşı olmayan bir kişi tarafından yapılan bin 83 TL ile seçim hesabında kalan 103 TL Hazine’ye intikal ettirildi.