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Yaramazlara biraz batar!

YSK’dan ‘yedek üye’ itirazına ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul seçiminin iptal kararında yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti.

Fotoğraf: DHA

6 Mayıs’ta İstanbul seçimlerinin iptal edildiği oylamaya yedi asıl ve dört yedek üye birlikte katılmıştı. Yedek üyelerin üçünün iptal, birinin ise ret yönünde oy kullandığı belirtilmişti.

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Kurul, dörde karşı yedi oyla İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etmişti.

Bazı hukukçular, yedeklerin oylamaya katılması nedeniyle ‘yetkisiz bir kurul’ oluştuğunu ve alınan kararın yok hükmünde olduğunu savunurken, bazı hukukçular ise sadece yedek üyelerin verdiği oyların geçersiz sayılması gerektiğini belirtmişti.

YSK iptale ilişkin gerekçeli kararını halen açıklamış değil.

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