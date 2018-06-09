YSK’dan ‘TRT’ye ceza’ isteyen RTÜK üyelerine: Yetkimiz KHK’yla elimizden alındı

RTÜK üyelerinin taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle TRT’ye ceza verilmesini istediği Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu talebi “Seçim döneminde radyo ve televizyonları denetleme yetkimiz Kanun Hükmünde Kararname ile elimizden alındı” diyerek reddetti.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen iki üyesi İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in görevden alınması için resmi bir dilekçeyle YSK’ya başvurmuştu.

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Başvuruda, TRT’nin seçim döneminde tarafsız davranmayarak, anayasayı ihlal ettiği belirtildi.

Sözcü’den Can Özçelik’in haberine göre, YSK kararında, önce şu yasa maddesini hatırlattı: “Belirlenen esaslara aykırı olarak yayın yapılması halinde, ülke genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını Yüksek Seçim Kurulu uyarır. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde, ihlâle konu programın yayını bir ilâ oniki kez arasında durdurulur. Aykırılığın tekrarı hâlinde, ülke genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarının Yüksek Seçim Kurulunca beş günden on beş güne kadar durdurulmasına, durdurulmasına karar verilir.”

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‘Görevden alamayız’

YSK kararın devamında ise bu maddenin OHAL kapsamında kaldırıldığını vurgulayarak, neden ceza veremeyeceğini şu sözlerle aktardı: “Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek esaslara aykırı yayın yapılması halinde uygulanacak ‘cezalar’ belirlenmiş iken 9 Şubat 2017 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmıştır. Radyo ve Televizyon yayınlarından eşit olarak yararlanılması konusunda düzenlemeler yasalarımızda yer aldığı halde aykırı hareketler OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle müeyyidesiz bırakılmıştır. Müeyyidesiz olan bir durumla ilgili kurulumuzca cezai işlem yapılması mümkün değildir.”

YSK aynı şikayet dilekçesinde yer alan TRT Genel Müdürü Eren’in görevden alınmasına ilişkin talebi de reddederek, “TRT genel müdürünü görevden alma yetkisi atayan makama aittir” dedi.

HDP ve Demirtaş yok

Taşçı ve Demirdöğen’in yaptığı araştırmaya göre, TRT 1, TRT Haber ve TRT Kurdi’den oluşan üç TRT kanalı 14 Mayıs ile 30 Mayıs tarihleri arasındaki dönemde ‘cumhur ittifakı’ ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a toplamda 67 saat 58 dakika ayırdı.

Aynı dönemde CHP ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ayrılan süre altı saat 43 dakika oldu.

İYİ Parti ve Meral Akşener, Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu, HÜDA-PAR ile Vatan Partisi ve Doğu Perinçek’e ayrılan toplam süre ise 45 dakikada kaldı.

Bu dönemde HDP ve Selahattin Demirtaş’a ise TRT ekranlarında süre ayrılmadı.