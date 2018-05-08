YSK’dan Millet Partisi’nin itirazına ret: ‘Millet ittifakı’ ismi kullanılabilir

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu ‘millet ittifakı’nın adına Millet Partisi tarafından yapılan itirazı reddetti.

YSK’ya yaptığı başvuruda, ittifakta geçen ‘millet’ ifadesinin kendi partilerinin adı olduğunu belirten Millet Partisi, Siyasi Partiler Yasası’na göre bu adın ittifak unvanı olarak kullanılamayacağını ileri sürmüştü.

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İtirazı reddeden YSK, ‘millet ittifakı’ isminin kullanılmasına onay verdi.

Siyasi Partiler Yasası’nın 96. maddesi, “Anayasa Mahkemesi’nce temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılamayacağı gibi daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılamaz” diyor.

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