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Yaramazlara biraz batar!

YSK’dan madde madde seçim yasakları

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran’a ilişkin seçim yasaklarına dair yeni kararlar yayınladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

YSK’nın bugün Resmi Gazete’de mükerrer sayısında yayınladığı kararına göre seçim günü içki, silah ve yayın yasakları uygulanacak.

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Yasaklar madde madde şöyle:

* Seçim günü saat 06.00’dan 00.00’a kadar içki satışı yasak. İçkili yerlerde satışın yanı sıra içmek de yasak.

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* Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.

* Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

* Seçim günü saat 18.00’den sonra düğün yapılabilecek.

* Yine aynı saate kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Yayınlar saat 21.00’den itibaren serbest olacak ancak gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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