YSK’dan İYİ Parti’ye: Seçime girme hakkınız henüz yok, altı ay bekleyin

Genel seçime katılmak için gerekli örgütlenme koşulunu sağladığını belirterek YSK’dan seçmen kütüklerini talep eden İYİ Parti’ye ‘ret‘ yanıtı verildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, parti 12 Aralık’ta 1’inci Olağan Genel Kurulu’nu tamamladı ve genel seçime katılabilmesi için gerekli olan 41 ildeki örgütlenme koşulunu da yerine getirdi.

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Ancak YSK partiye seçmen kütüklerini vermedi. Buna gerekçe olarak da seçime katılma koşulunun yerine gelmesi için altı aylık bekleme süresi dolması gerektiğini gösterdi.

İYİ Parti konuyla ilgili açıklamasını Twitter’dan yaptı: