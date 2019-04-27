YSK’dan İstanbul’a emsal olacak karar: Sandık kurullarına itiraz 2 Mart’ta bitti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti’nin Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının yasaya aykırı oluştuğu, bu nedenle seçimin iptal edilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti. YSK buna gerekçe olarak ‘seçim takvimine göre sandık kurullarının oluşumuna itirazların YSK tarafından 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması’nı gösterdi.

Fotoğraf: DHA

AKP, CHP’nin kazandığı İstanbul seçimleri için yaptığı itirazında, kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık görevlisi olduğunu öne sürmüştü. YSK’nın Bursa’daki kararının İstanbul’daki itiraz için emsal oluşturması bekleniyor.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, Mustafakemalpaşa’da 1009, 1082, 1086, 1093 ve 1182 numaralı sandıklarda görevli olan sandık kurulu başkanlarının aynı zamanda Mustafakemalpaşa belediyesinde görevli olduğu, bu sandıklarda seçim iptali söz konusu olması halinde seçim sonuçlarının değişeceği gerekçekçesiyle YSK’ye başvurdu.

Başvuruyu görüşen YSK, 20 Nisan’da tüm talepleri reddetti.

Sandık kurullarına yönelik itiraza ret gerekçesi şöyle: “Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; Sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların Yüksek Seçim Kurulunun 13/12/2018 tarih ve 2018/1105 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.”