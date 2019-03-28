YSK’dan ıslak imzayı gösterme güvencesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’ya bilgi veren Güven, seçim güvenliğinde en önemli konunun, oy kullanılan sandıklardaki ıslak imzalı tutanaklar olduğuna dikkat çekti.

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Seçimlerde yarışanın da seçimleri yapanın da siyasi partiler olduğunun altını çizen Güven, sandığın başındaki yedi kişiden, başkan ve memur üyenin dışındaki beş kişinin o ilçede, son milletvekili seçiminde en çok oyu alan siyasi partilerin temsilcileri olduğunu hatırlattı.

Sandık kurullarının tuttuğu tutanakların görüntülerinin diğer seçimlerde olduğu gibi internette paylaşılacağını dile getiren YSK başkanı şöyle devam etti: “Benim anlatamadığım bir şey var Türkiye’de, dünyada ilk bunu biz yapıyoruz. Sandığın başında tutulan tutanakları taramak suretiyle siyasi partilere gönderdiğimiz gibi seçimlerin kesinleşmesinden sonra, tahmini 10 gün civarında bir süre sonra internette ‘www.ysk.gov.tr’ adresimizde de yayınlıyoruz. Çok da basit hale getirdik. Vatandaş, Türkiye’deki tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini ve tutanaklarını, ilçe birleştirmelerini, il birleştirmelerini kontrol etme, görme imkanına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından birisi de bu.”

Bugüne kadar partilerden mükerrer seçmen, mükerrer oy kullanma, fazladan oy kullanma gibi bir itirazın gelmediğini açıklayan Güven, sandık başında sayım dökümlerin yine siyasi partiler tarafından yapıldığını anlattı.

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