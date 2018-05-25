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Yaramazlara biraz batar!

YSK’dan HDP’ye yazı: Bazı adaylarınız uygun şartları taşımıyor, başvuru yapamaz

 

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerinin incelemesini tamamlayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP’nin listesinde birden fazla adayın uygun şartları taşımadığına hükmetti.

Tüm partiler seçim listelerini 21 Mayıs günü mesai bitiminde YSK’ya sunmuştu.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, incelemeden sonra eksik ve yasaya aykırı olduğu belirlenen başvurularla ilgili olarak partilere uyarı yazısı gönderildi.

AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti listelerinde önemli eksiklik olmadığı görüldü. Bu partilerde, askerlik, diploma, nüfus kaydı gibi adayların başvurularında zorunlu bazı evrakların eksik olduğu saptandı ve verilen sürede tamamlamaları istendi.

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HDP listesinde ise birden fazla adayın milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı belirtildi. Memnu haklar açısından adaylık başvurusu yapamayacağı kaydedilen isimler HDP’ye bildirildi. Bu adayların değiştirilmemesi durumunda, adaylıkları geçersiz sayılacak ve seçime giremeyecekler.

Saadet Partisi’nin (SP) ise çok sayıda ilde aday gösterilmediği veya adayların eksik olduğu saptandı. SP, aday göstermezse o ilde yarışamayacak.

YSK partilere belirlediği eksiklikleri bildirerek, 30 Mayıs’a kadar gerekli düzeltmeleri yapmalarını istedi.

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