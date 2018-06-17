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Yaramazlara biraz batar!

YSK’dan HDP’ye ret: Demirtaş mitinglere katılamaz

 

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın mitinglere katılma talebi reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

HDP, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Mardin’de yapılacak mitinglere bizzat ya da SEGBİS’le katılabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

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Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre YSK, HDP’nin talebini reddetti.

YSK’nın kararında “298 sayılı yasanın 49 ve 50’nci maddelerinde belirtilen propaganda imkanını bu yöntemle kullanmak mümkün olmadığından talebin reddine karar verilmiştir” dendi.

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MA, YSK’ya bağlı ilçe seçim kurullarının Demirtaş’ın miting başvurularını kabul ettiğini ve ilgili illerde miting için yer belirlediğini yazdı.

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