YSK’dan HDP’nin seçimi kazanan KHK’lı adaylarla ilgili itirazına ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, mazbataların en çok oy alan ikinci adaya verilmesi yönündeki karara yapılan itirazı reddetti.

HDP, KHK’yla ihraç edilen belediye başkan adayları ve belediye ile il genel meclisi adaylarına mazbatalarının verilmemesine dair kararını iptal etmesi için YSK’ya başvurmuştu.

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Başvuru dilekçesinde YSK’nın anayasal sorumluluğu olan ‘güvenli ve eşit koşullarda seçimin yapılması’ görevini yerine getiremediği ifade edilmişti.

Dilekçede, YSK’nın KHK’lılara mazbata verilmemesine dair kararının hukuki olmadığı savunularak KHK’nın yalnızca kamudan ihracı kapsadığı, kişinin seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırmadığı dile getirilmişti.

YSK’nın KHK’lılara mazbata verilemeyeceğine dair kararı nedeniyle, birçok ilçede seçimi kazanan HDP’li adaylar yerine, kaybeden diğer parti adaylarına mazbata verilmişti.