Diken

Yaramazlara biraz batar!

YSK’dan HDP’nin seçimi kazanan KHK’lı adaylarla ilgili itirazına ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, mazbataların en çok oy alan ikinci adaya verilmesi yönündeki karara yapılan itirazı reddetti.

HDP, KHK’yla ihraç edilen belediye başkan adayları ve belediye ile il genel meclisi adaylarına mazbatalarının verilmemesine dair kararını iptal etmesi için YSK’ya başvurmuştu.

Reklam

Başvuru dilekçesinde YSK’nın anayasal sorumluluğu olan ‘güvenli ve eşit koşullarda seçimin yapılması’ görevini yerine getiremediği ifade edilmişti.

Dilekçede, YSK’nın KHK’lılara mazbata verilmemesine dair kararının hukuki olmadığı savunularak KHK’nın yalnızca kamudan ihracı kapsadığı, kişinin seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırmadığı dile getirilmişti.

YSK’nın KHK’lılara mazbata verilemeyeceğine dair kararı nedeniyle, birçok ilçede seçimi kazanan HDP’li adaylar yerine, kaybeden diğer parti adaylarına mazbata verilmişti.

Reklam

HDP, ‘KHK’lılara mazbata yok’ denen YSK kararına resmen itiraz etti

KHK’yla atılan belediye ve il genel meclisi adaylarına da mazbata yok

KHK’yla ihraç edilen adaylara mazbata yok!

SON HABERLER

İBB Başkanı İmamoğlu: Öğrenci kartı derhal 50 lira

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aylık öğrenci ulaşım kart fiyatını 50 liraya düşürme yönündeki vaadini hemen yerine getireceğini söyledi. Görevi akşam devralan İmamoğlu sabah FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la olası diyaloğuna ilişkin “Göreve geldiğinden itibaren elini sıkmayacağı insan yoktur. Mazbatamı aldım. Artık kişisel işlerin adamı değilim. Önümde cumhurbaşkanıyla görüşmek […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...