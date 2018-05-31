YSK’dan görme engellilerin oy vermesi için şablona izin, bütçeye ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran seçimlerinde görme engellilerin oy vermesi için şablon kullanılmasına izin verdi ancak bunun uygulanması için bütçe vermedi.

Bianet’ten Nilay Vardar’ın haberine göre, yasal mevzuata göre sadece refakatçi eşliğinde oy kullanabilen görme engelliler, tek başına oy kullanma hakkı için yıllardır mücadele ediyor.

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Engelsiz Erişim Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) 2017 referandumunda kendi olanakları ile görme engellilerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri için birleşik oy pusulası ebatlarında bir şablon hazırlamıştı.

YSK da 24 Haziran’da bu şablonun kullanılmasına izin verdi. Böylece ilk kez görme engelliler oylarını refakatçi olmadan kullanma hakkına sahip oldu.

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Ancak konuyla ilgili yasal değişiklik yapılmadığı için 24 Haziran seçimlerinde nasıl bir yol izleneceği belirsizdi.

YSK bugün yayımlanan kararında şablonunun maliyetinin YSK tarafından karşılanmasına ilişkin talebi reddetti.

Engelsiz Erişim Derneği verilerine göre iki adet şablon kişi başı 4 lirayken, tahmini olarak 400 bin görme engelli için yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık bir bütçe gerekiyor.