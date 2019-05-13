YSK’dan CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul başvurusuna ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul seçiminin tümünün iptali istemini reddetti.

Fotoğraf: DHA

Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı 31 Mart İstanbul seçim sonuçlarına yönelik AKP ve MHP’nin itirazının ardından, YSK sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturulduğu gerekçesiyle büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesine karar vermişti.

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Bunun üzerine CHP, yenilenmesine karar verilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin yanı sıra, 31 Mart’ta İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirilen tüm seçimlerin ve 24 Haziran genel seçimlerinin iptali için YSK’ya başvurmuştu.

İYİ Parti de İstanbul seçimlerinin tümünün iptal edilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Karara ilişkin henüz bir gerekçe açıklanmadı.

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Karar sonrası iki partinin genel başkanları basına konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Ne olursa olsun İstanbul’da seçimi alacağız. 16 milyon İstanbullunun vicdanına güveniyoruz. Ekrem İmamoğlu sadece CHP’nin adayı değildir, 16 milyon İstanbullunun adayıdır. Bu kadar haksızlık olamaz. Bu haksızlık karşısında da susmak dilsiz şeytanlıktır” dedi ve ekledi: “Son olarak ölümle karşı karşıya kalan ve sopalarla saldırılan gazeteci arkadaşımız Demirağ da gündeme geldi, kendisine de acil şifalar diliyoruz. Umarım bir an evvel kalemine tekrar kavuşur.”

Meral Akşener ise şunları söyledi: “Türkiye’den dünyaya, dünyadan Türkiye’ye bakışı, adalet ve hukuku konuştuk. Seçimin yenilenmesine ilişkin görüşlerimizi ifade ettik. Sayın Ekremimamoğlu’nu dün desteklemiştik, bugün de destekleyeceğiz. İnşallah bu defa seçimi açık ara – herhangi bir tereddüte mahal vermeyecek şekilde çalışma yapacağız. Önemli bir söz söyledi. Liderler arasında bu tür görüş alışverişlerinin olması lazım geldiğini söyledi.

Cumhur ittifakının küçük ortağına sesleniyorum: Hadi toplumu ikiye böldünüz tamam ama ara sıra bir araya gelin de bari basın üzerinden birbirinizle konuşmayın.”