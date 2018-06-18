YSK’dan bilgi: Yurt dışı seçmenin yarısı oy kullandı, ‘taşınan seçmen’ 121 bin

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Türkiye’de seçimlerin son derece güvenli ve şeffaf yapıldığını söyledi. Güven, yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 227 bin 931 olduğunu ve ‘sandıkları taşınan’ seçmen sayısının ise 120 bin 724 olarak görüldüğünü belirtti.

YSK başkanı AA’ya konuştu.

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24 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili hazırlıkları hemen hemen tamamladıklarını belirten Güven, seçim rakamlarına ilişkin teknik bilgi verdi.

Güven, seçimde yurt içinde 56 milyon 322 bin 632 seçmenin oy kullanacağını, yurt içinde ilk kez oy kullanacak genç seçmenlerin sayısının da 1 milyon 571 bin 73 kişi olduğunu bildirdi. Yurt içindeki seçmenlerin yüzde 50’sinden fazlasının kadın, yüzde 49,24’ünün erkek seçmen olduğu bilgisini veren Güven, seçimlerde sandık sayısının arttığını, toplam 180 bin 65 sandık kurulacağını, ceza ve tutukevlerinde taksirli suçlardan hükümlü sayısının da 84 bin 924 olduğunu açıkladı.

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Güven, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmen bulunduğunu, bunların 79 bin 709’unun yurt dışında ilk kez oy kullanan gençlerden oluştuğunu ifade etti. Sadi Güven, yurt dışında 60 ülkede, 123 temsilcilikte oy kullanma işleminin tamamlanmak üzere olduğunu, yarın itibarıyla yurt dışı oy kullanma işleminin sona ereceğini hatırlattı.

Bu sonuçları sadece siyasi partilere değil seçim bittikten sonra yurttaşların incelemesine de açtıklarını hatırlatan Güven, YSK’nin internet sitesinde tüm tutanak sonuçlarının ıslak imzayla resim formatında görülebildiğini aktardı.

48 ülkeden temsilci

Seçimi izlemek için çok sayıda yabancı kurum temsilcisinin geldiğini belirten Güven, kamuoyuna sadece AGİT’in yansıdığını ancak bugün itibarıyla 48 ülkeden temsilcinin Türkiye’de bulunduğunu söyledi.

Seyyar sandık

“Seyyar sandık bugüne kadar bizim kanayan yaramızdı” diyen Güven, Avrupa’nın birçok ülkesinde seyyar sandık uygulaması olduğunu, kendilerinin de bunu çok istediklerini ve bu seçimde ilk kez uygulanacağını anlattı.

Burada kriterin ‘yatağa bağımlılık’ olduğunu dile getiren Güven, seçimde yatağa bağımlı 17 bin 258 seçmene bin 303 sandık götürüleceğini bildirdi.

Bunun dışında engelli seçmenler ile 75 yaş ve üzeri seçmenlere kolaylık sağladıklarını belirten Güven, “Bizdeki engelli seçmen sayısı 668 bin 106. Engelli seçmenlerle aynı hanede oturanları da aynı sandığa ilişkilendiriyoruz. Onların sayısı da 2 milyon bin 244. Bir de 75 yaş üzeri 2 milyon 738 bin 31 seçmen var. Onların ailelerine de birlikte oy kullandırıyoruz. Toplamı 5 milyon 334 bin 938” dedi.

Taşınan seçmen sayısı

Sandıkların taşınması konusunda da bilgi veren Güven, “Daha önce ilçelerden gelen sayıları dikkate alarak 144 bin olarak açıkladık ancak o zaman sandıklardaki seçmen listeleri, sayıları tam belli değildi, şimdi rakam netleşti. Bu seçimde bu şekilde taşınan seçmen sayısı 120 bin 724. Yani 144 bin değil, 120 bin 724” diye konuştu.

İttifak uygulamasının bu seçim için bir ilk olduğunu anımsatan Güven, kısa dönemde buna hazırlandıklarını belirtti.

Seçimde ‘cumhur ittifakı’ ve ‘millet ittifakı’ adıyla iki ittifak bulunduğunu hatırlatan Güven, “İttifak alanı içinde ‘EVET’ ve ‘TERCİH’ mührü bir siyasi partiye ayrılan alana, iki; hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem ittifak alanı bölümüne, üç; ittifak alanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işlenecek. Bu haller dışında yalnız ittifak alanı içerisine mührüm basıldığı her durumda bu oy pusulası da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa işlenecek. Burada hangi oy pusulaları geçerli, hangisi geçersiz, hangisi ittifaka, hangisi partiye yazılacak, bunların daha detaylı her bir oy pusulasının örneği YSK’nin internet sitesinde var. Örnek şablonlar da hazırladık, bunları ilçe seçim kurullarına da gönderdik.”

‘Seçmen bilgi kağıdına ikinci turda gerek yok’

Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdının yeniden gerekli olacağı yönündeki bilgilerin doğru olmadığını belirten Güven, bunun bilgi için basıldığını, oy kullanırken getirilmesinin zorunlu olmadığını söyledi.

Güven, seçmenlerin oy kullanırken üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabileceğini bildirdi.

Seçmen bilgi kağıdının seçmenin nerede oy kullanacağını gösterdiğini ifade eden Güven, seçmen bilgi kağıdı gelmeyenlerin nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nin internet sitesinden de görebileceğini kaydetti.

Yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan oylara da değinen Güven, “Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931 olarak belirlendi. İnşallah bugün ve yarın bu rakam daha da artar diye düşünüyorum” dedi.

Güven, gümrük kapılarında oy kullanma işleminin 24 Haziran akşamına kadar devam edeceğini hatırlattı.

Bu seçimde 60 ülke 123 temsilcilikte oy kullandırdıklarını ifade eden Güven, bugüne kadar yurt dışındaki oylarla ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını, şikayet gelmediğini söyledi. Avrupa’da kullanılan oylar için uçakla program yaptıklarını dile getiren Güven, bu uçakta siyasi partiler, YSK ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin bulunduğunu kaydetti.