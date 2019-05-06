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Yaramazlara biraz batar!

YSK’dan AKP’nin KHK’lılara dair ikinci itirazına da ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin 31 Mart’ta yapılan İstanbul belediye başkanlığı seçiminde kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevinden çıkarılan seçmenlerin oy kullandığına ilişkin ikinci itirazını da reddetti.

YSK kararı oy çokluğuyla alındı.

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‘Cumhur ittifakı’ ortaklarının seçimlerle ilgili yaptığı başvurular üç ana başlıkta toplanıyordu:

-İstanbul’da devlet memuru olmadığı halde 19 bin 623 kişi yasaya aykırı olarak ilçe seçim kurulları tarafından sandık kurullarında görevlendirildi. Bu durum ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle seçimin iptalini gerektirir.

-İstanbul çapında yaklaşık 46 bin kısıtlı seçmen (hükümlü, zihinsel engelli vs…) yasaya aykırı olarak oy kullandı ( YSK toplamda sadece 736 seçmenin oy kullandığı ile ilgili ‘şüphe‘ tespit etmişti).

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-Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevinden çıkarılan seçmenler oy kullandırıldı (AKP daha önce reddedilse de bu itirazı yinelemişti).

İkinci itiraz da ret

AKP’nin KHK’lılara ilişkin ilk itirazı YSK tarafından 23 Nisan’da reddedilmişti. AKP’nin ikinci itirazı da bugün reddedildi.

YSK’nın ‘tam kanunsuzluk’ ve ‘kısıtlı seçmen’ itirazlarına ilişkin kararlarını da bugün açıklaması bekleniyor.

YSK’nın seçim öncesi Resmi Gazete’de yayınladığı karar, herhangi bir seçim çevresindeki sonuçların olası iptali durumunda seçimlerin 2 Haziran’da yenileneceğini hükme bağlıyordu.

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