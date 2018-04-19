YSK yalanladı: İYİ Parti’yle ilgili bakanlığa yazı yollamadık

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Twitter’da paylaşılan, İYİ Parti’nin seçime katılamayacağını öne süren belgeyi yalanladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı. Seçim tarihinin erkene çekilmesi, yeni kurulan İYİ Parti’nin katılamayacağı savını gündeme getirmişti.

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Twitter’da ‘@HAYIRPLATFORM’ adlı kullanıcı tarafından paylaşılan belgede, YSK’nın İYİ Parti’nin seçime giremeyeceğine yönelik karar aldığı yer alıyordu.

Görseli paylaşan kullanıcı, söz konusu tweeti sildi.

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YSK’nın resmi sitesinde başkan Sadi Güven imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Partinin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi GÜVEN imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır” denildi.