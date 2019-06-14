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YSK topu HSK’nın sahasına bıraktı: İlçe seçim hakimlerine 39 gün sonra inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) suç duyurusu üzerine İstanbul’da 31 Mart yerel seçimlerinde görev yapan ilçe seçim kurulu başkanları hakkında inceleme başlattı.

Seçimin iptal edilmesinden 39 gün sonra başlayan incelemenin muhatabı olan hakimlerin büyük kısmı yapılmasına 9 gün kalan 23 Haziran seçimlerinde de görev başında olacak.

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Fotoğraf: DHA

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde İstanbul’u ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu kazanmış ancak AKP’nin itirazı üstüne YSK İstanbul’daki büyükşehir belediye seçimini ‘sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu’ gerekçesiyle, 23 Haziran’da tekrarlanmak üzere iptal etmişti.

YSK daha sonra usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul’daki 13 ilçe seçim kurulu başkanı hakkında 31 Mayıs’ta HSK’ya suç duyurusunda bulunmuştu. YSK dilekçe ekinde, seçime ilişkin iptal kararını da göndermişti.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, HSK 1’inci Dairesi, YSK’nın suç duyurusunu görüştü ve ilçe seçim kurulu başkanı hakimler hakkında inceleme başlattı.

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İddiaları araştırmak üzere görevlendirilen HSK müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda karar verileceği belirtildi. 

Haberde YSK’nın suç duyurusunda hakim ismi belirtilmediği, müfettiş araştırması sonucu, kanuna aykırı görevlendirme yapanların belirleneceği bildirildi.

Son olarak, YSK soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermişti.

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