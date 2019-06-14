YSK topu HSK’nın sahasına bıraktı: İlçe seçim hakimlerine 39 gün sonra inceleme

Uluslararası Af Örgütü, İstanbul Valiliği’nin bu yıl 30 Haziran’da yapılması planlanan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlaması ve barışçıl toplanma hakkını ayrımcılık yapmaksızın koruma altına alması için imza kampanyası başlattı.