Diken

Yaramazlara biraz batar!

YSK, soruşturma geçiren kurul başkanlarını yeni seçimde de görevlendirdi

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar verdi.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde İstanbul’u ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu kazanmış ancak AKP’nin itirazı üstüne YSK İstanbul’daki büyükşehir belediye seçimini ‘sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu’ gerekçesiyle, 23 Haziran’da tekrarlanmak üzere iptal etmişti.

Reklam

‘Hakkımızda haksız algı oluşturuluyor’

Şişli 1’inci İlçe Seçim Kurulu, sandık kurullarının yasaya aykırı oluşturulması gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim müdürlerinin 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde görev alıp almaması hususunda YSK’dan görüş istedi.

Şişli Seçim Müdürü Hatice Çelebi tarafından YSK’ya gönderilen yazıda, bazı sandık kurullarının yasaya aykırı şekilde oluşturulduğu gerekçesiyle İstanbul seçiminin iptal edildiği hatırlatılarak, “Sandık kurullarını yasaya aykırı oluşturan ilçe seçim kurulu müdürlerinin şüpheli olarak ifadeleri alınmıştır” haberlerinin basına yansıdığı belirtildi.

Dilekçede, söz konusu haberlerin kamuoyunda haksız bir algı oluşturduğu, bu algının telafisi imkansız ithamlara sebebiyet verdiği ve bu durumun ilçe seçim müdürlerinin morallerinin bozulmasına neden olduğu ifade edildi.

Reklam

Dilekçeyi inceleyen YSK, soruşturma geçiren ilçe seçim müdürleri ile yeniden seçime gidilmesinin doğru olup olmadığı hususunda istenilen görüşe, Seçim Müdürlükleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genelgeyi hatırlatarak şöyle yanıt verdi: “İlçe seçim kurulu başkanlarının ve seçim müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları 298 sayılı Kanunun 15 ve devamı maddeleri ile Seçim Müdürlükleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genelgede belirlenmiş olup, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için ilçe seçim kurulu başkanı, seçim müdürü ve seçim personelinin görev değişikliği hususunda bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.”

YSK kararına göre seçmenin oyunu kim çaldı?

250 sayfa: YSK gerekçeli kararını açıkladı

Dört YSK üyesinden muhalefet şerhi: Farazi gerekçelerle seçmen iradesi yok sayıldı

CHP: Gerekçeli kararın yanında kamera görüntülerini de bekliyoruz

İmamoğlu’ndan Yıldırım’ın pusula iddiasına: Üç defa dinledim, ne söylediğini anlamadım

CHP seçmen listelerini kontrol etti: 31 Mart’takiyle birebir aynı


SON HABERLER

iPhone’ların tedarik zincirinde 50’den fazla ülke var

Apple ikonik akıllı telefonu iPhone’ları ABD’nin Kaliforniya eyaletinde tasarlıyor ve ‘montajını’ Çin’de yapıyor. Büyük bir çoğunluğu Tayvan’da Foxconn tarafından bir araya getirilen iPhone’ların parçaları ise dünyanın çok farklı yerlerinde üretiliyor.

Davutoğlu’ndan ‘yeni hal’e davet

Yeni parti kuracağı söylenen eski başbakan ve AKP milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konya’daki bir iftar programında yaptığı konuşma ile yeni oluşum sinyalleri vermeye devam etti. Davutoğlu, katılımcılara, “Hepinizi yeni bir misyonla birlikte, yeni hal ile hallenmeye davet ediyorum” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...