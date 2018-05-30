YSK ‘sandık taşıma’da 1997’deki ‘terör olayları’nı dikkate almış!

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 19 kentte sandık birleştirme kararlarında, onyıllar önce meydana gelen ‘terör olayları’nın baz alındığı ortaya çıktı.

YSK, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için doğu ve güneydoğudaki kentlerdeki bazı sandıkların taşınarak birleştirilmesine karar vermişti. Kararla 144 bin seçmen kendi sandığında değil, başka sandıklarda oy kullanacak.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre valilikler ve il seçim kurullarından YSK’ya iletilen sandık birleştirme taleplerinde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Başvurularda güvenlik gerekçeleri önplana çıktı.

Örneğin YSK’ya yapılan bir talepte Siirt’te bulunan Kocaçavuş köyünde 21 Mayıs 1995’de adam kaçırma, 10 Ağustos 1997’de silahlı çatışma ve 22 Eylül 1997’de meydana gelen silahlı çatışmada bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

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Talepte şunlar kaydedildi: “Sandık bölgesine ve yol güzergahlarına bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı döşenebileceği, saldırı ve sabotaj tartı eylemler yapılabileceği gerekçesi ile seçim güvenliğinin sağlanması açısından sandık birleştirmesinin yapılmasının uygun olacaktır.”

YSK söz konusu sandık birleştirme talebini onayladı.

Siirt’teki Tosuntarla köyünün sandık birleştirilmesine yönelik talep yazısında da 1993 yılında yaşanan terör olayına atıf yapıldı. YSK söz konusu sandık birleştirme talebini reddetti.

HDP’liler ‘AKP’li köy’de oy kullanacak

Öte yandan HDP kaynakları, partiye yüksek oranda oy çıkan pek çok köyün AKP’ye yüksek oy çıkan köylere taşındığını kaydetti.

Buna göre 252 seçmeni bulunan, HDP’nin yüzde 94 oranında oy aldığı Muş’a bağlı Suluca köyündeki seçmenler, AKP’nin yüzde 75 oranında oy aldığı Muş’a bağlı Arpayazı köyüne taşındı.