YSK önünde İnce’yle konuşan CHP’li: Başkanı ziyaret edebileceğini söyledim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle birlikte seçim günü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde bulunan partinin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, merak edilen konuşmayı anlattı: “Tekirdağ’daki pusula sorununu konuştuk. YSK başkanını ziyaret edebileceğini söyledim. Kabul etmedi.”

İnce seçim günü sandıkların kapanmasına kısa bir süre kala YSK önünde bir açıklama yapmıştı. İnce’nin konuşmasına başlamadan önce kulağına içinde ‘Erdoğan’ da geçen bazı ifadeler kullanan kişi merak konusu olmuştu. Bu konuşma ‘tehdit’ başta olmak üzere çeşitli komplo teorilerine yol açmış, İnce’nin konuştuğu kişinin CHP’nin Ankara milletvekili adayı ve YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

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Yakupoğlu, Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuştu: “YSK’da, Tekirdağ’da cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasıyla ilgili bir sorun çıktığını öğrenmiştik. Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu bölümde, mührün basılacağı dairenin altında küçük bir halka daha oluşmuştu. Bunun bir basım hatası mı, yoksa bir işaret mi olduğu ele alınacaktı. AKP temsilcisi, bunun işaret değil, basım hatası olduğunu söylüyordu. Muharrem İnce’nin, CHP milletvekilleri Engin Altay ve Yaşar Tüzün’le birlikte YSK önüne geleceği bilgisi bana iletilince karşılamak ve bilgilendirmek için aşağıya indim. Bulunduğumuz yere yakın 30‑40 kamera vardı. Orada, Sayın İnce’ye Tekirdağ olayını anlatırken ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi’, ‘Recep Tayyip Erdoğan’, ‘oy pusulaları’ sözcükleri de geçti. Tekirdağ’daki oy pusulasını anlatıp, henüz karar verilmediğini de belirttim. YSK başkanının makamında olduğunu, arzu ederse ziyaret edebileceklerini de belirttim.”

Yakupoğlu, İnce’nin ‘böyle bir ziyaretin bu aşamada yanlış anlaşılabileceğini’ söylediğini aktardı.

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‘Kimseden tehdit almadı’

İnce’nin en yakın çalışma arkadaşlarından CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise YSK’nın önünden sonra otele geçtiklerini anlattı.

Tüzün şöyle devam etti: “Otelde, bizimle birlikte çalışan 40‑50 kişi vardı. İllerden bilgiler alıyorduk, genel merkezle sürekli temas halindeydik. Muharrem Bey’in tehdit edildiğini söyleyenler şunu çok iyi bilsin ki ne telefonla, ne şahsen kimseden tehdit almadı. Eğer böyle bir durum olsa meydan okuruz, kamuoyuna açıklarız. Çünkü, kimseye karşı bir gebeliğimiz yok. Gece‑gündüz çalıştık. Muharrem Bey sanıyorum saat 02.30 civarında otelden eşiyle ayrıldı ve saat 09.00’da kafede buluşmak üzere Yaşamkent’te bulunan evine gitti. Sabah da kafede buluştuk.”