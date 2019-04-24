YSK, MHP’nin ‘sandık kurulu çalışanları araştırılsın’ itirazını kabul etti

YSK, MHP’nin İstanbul seçim sonucuna dair sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazını kabul ederek araştırılmasını istedi.

Fotoğraf: DHA

MHP, başvuru dilekçesinde toplam 970 kişinin Maltepe ilçe seçim kurulunca kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, bunlardan 479’unun il, ilçe dışı, mülki idare teklifi dışı atanan sandık kurulu başkanları olduğu iddialarına yer vermişti.

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Ara kararda; sandık kurulu, başkan, memur ve üyelerin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin, hangi kurumlardan temin edildiği hakkında Maltepe birinci ve ikinci ilçe seçim kurullarından bilgi istendi.

Kurul ayrıca Büyükçekmece itirazını görüşmek için büyükşehir itiraz sonucunun beklenmesine karar verdi.