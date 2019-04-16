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Yaramazlara biraz batar!

YSK, MHP’nin Iğdır’da seçim iptali başvurusunu reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) MHP’nin Iğdır’daki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı itirazı reddetti.

Fotoğraf: Reuters

YSK’nın verilerine göre Iğdır’da 31 Mart’ta il belediye başkanlığı seçimini kaybeden MHP’li aday İsa Yaşar Tezel, seçimlerin ardından merkez ilçe seçim kuruluna itirazda bulunmuştu.

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İlçe seçim kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 70 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP’li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

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