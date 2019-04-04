YSK Kırklareli’nde oyların yeniden sayılmasına karar verdi

AKP ve MHP’nin YSK’ya yaptığı itirazı sonucu, Kırklareli’nde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Resmi olmayan sonuçlara göre Kırklareli belediye başkanı seçilen bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, oyların yeniden sayılması kararına ilişkin il seçim kuruluna verdiği itiraz dilekçesi kabul edilmiş ve oy sayımı durdurulmuştu.

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AA’nın haberine göre, Kırklareli adliye binasında çok sayıda vatandaş toplanırken, polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.



Kesimoğlu, ‘cumhur ittifakı‘nın MHP’li aday Derya Bulut, AKP İl Başkanı Alper Çiler, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile partililer de adliye binasına geldi.

Kesimoğlu ile a Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor.