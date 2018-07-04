YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran’daki seçimler için kesin sonuçları açıkladı.

Buna göre, geçerli 50 milyon 68 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aldı.

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Erdoğan’ı CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti.

HDP’nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek ise 98 bin 955 oy aldı.

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Adayların oy oranları şöyle oldu:

Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.59

Muharrem İnce: Yüzde 30.64

Selahattin Demirtaş: Yüzde 8.40

Meral Akşener: Yüzde 7.29

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.89

Doğu Perinçek: Yüzde o.20

Meclis aritmetiği

Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı:

AKP: 295

MHP: 49

HDP: 67

CHP: 146

İYİ Parti: 43

Toplam: 600

Kayıtlı seçmen sayısı: 59 milyon 367 bin 469

Oy kullanan seçmen sayısı: 51 milyon 189 bin 444

Geçerli oy: 50milyon 137 bin 175

Geçersiz oy: 1 milyon 52 bin 269

Katılım oranı: Yüzde 86.22

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranları ise şöyle:

AKP

Yurt içi seçim sonucu: 20 milyon 559 bin 732

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776 bin 961

Türkiye geneli toplam: 21 milyon 338 seçim 693

Oran: Yüzde 42.56

MHP

Yurt içi seçim sonucu: 5 milyon 444 bin 728

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120 bin 603

Türkiye geneli toplam: 5 milyon 565 bin 331

Oran: Yüzde 11.10

HÜDA-PAR

Yurt içi seçim sonucu: 153 bin 649

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1890

Türkiye geneli toplam: 155 bin 539

Oran: Yüzde 0.31

Vatan Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 110 bin 849

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4 bin 23

Türkiye geneli toplam: 114 bin 872

Oran: Yüzde 0.23

HDP

Yurt içi seçim sonucu: 5 milyon 606 bin 622

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260 bin 680

Türkiye geneli toplam: 5 milyon 867 bin 302

Oran: Yüzde 11.70

CHP

Yurt içi seçim sonucu: 11 milyon 86 bin 897

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267 bin 293

Türkiye geneli toplam: 11 milyon 354 bin 190

Oran: Yüzde 22.65

Saadet Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 660 bin 749

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11 bin 390

Türkiye geneli toplam: 672 bin 139

Oran: Yüzde 1.34

İYİ Parti

Yurt içi seçim sonucu: 4 milyon 932 bin 510

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 60 bin 696

Türkiye geneli toplam: 4 milyon 993 bin 479

Oran: Yüzde 9,96

Bağımsız

Yurt içi seçim sonucu: 75 bin 630

Türkiye geneli toplam: 75 bin 630

Oran: Yüzde 0.15