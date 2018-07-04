YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran’daki seçimler için kesin sonuçları açıkladı.
Buna göre, geçerli 50 milyon 68 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aldı.
Erdoğan’ı CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti.
HDP’nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek ise 98 bin 955 oy aldı.
Adayların oy oranları şöyle oldu:
Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.59
Muharrem İnce: Yüzde 30.64
Selahattin Demirtaş: Yüzde 8.40
Meral Akşener: Yüzde 7.29
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.89
Doğu Perinçek: Yüzde o.20
Meclis aritmetiği
Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı:
AKP: 295
MHP: 49
HDP: 67
CHP: 146
İYİ Parti: 43
Toplam: 600
Kayıtlı seçmen sayısı: 59 milyon 367 bin 469
Oy kullanan seçmen sayısı: 51 milyon 189 bin 444
Geçerli oy: 50milyon 137 bin 175
Geçersiz oy: 1 milyon 52 bin 269
Katılım oranı: Yüzde 86.22
Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranları ise şöyle:
AKP
Yurt içi seçim sonucu: 20 milyon 559 bin 732
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776 bin 961
Türkiye geneli toplam: 21 milyon 338 seçim 693
Oran: Yüzde 42.56
MHP
Yurt içi seçim sonucu: 5 milyon 444 bin 728
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120 bin 603
Türkiye geneli toplam: 5 milyon 565 bin 331
Oran: Yüzde 11.10
HÜDA-PAR
Yurt içi seçim sonucu: 153 bin 649
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1890
Türkiye geneli toplam: 155 bin 539
Oran: Yüzde 0.31
Vatan Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 110 bin 849
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4 bin 23
Türkiye geneli toplam: 114 bin 872
Oran: Yüzde 0.23
HDP
Yurt içi seçim sonucu: 5 milyon 606 bin 622
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260 bin 680
Türkiye geneli toplam: 5 milyon 867 bin 302
Oran: Yüzde 11.70
CHP
Yurt içi seçim sonucu: 11 milyon 86 bin 897
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267 bin 293
Türkiye geneli toplam: 11 milyon 354 bin 190
Oran: Yüzde 22.65
Saadet Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 660 bin 749
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11 bin 390
Türkiye geneli toplam: 672 bin 139
Oran: Yüzde 1.34
İYİ Parti
Yurt içi seçim sonucu: 4 milyon 932 bin 510
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 60 bin 696
Türkiye geneli toplam: 4 milyon 993 bin 479
Oran: Yüzde 9,96
Bağımsız
Yurt içi seçim sonucu: 75 bin 630
Türkiye geneli toplam: 75 bin 630
Oran: Yüzde 0.15