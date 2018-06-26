Kesin olmayan sonuçlar: Kayıtlı seçmenlerin 8 milyonu oy kullanmadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili genel seçimine ilişkin kesin olmayan sonuçları açıkladı.

Buna göre kayıtlı 59 milyon seçmeden 8 milyonu oy kullanmadı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon 329 bin 920 oyla tüm oyların yüzde 52.59’unu alarak seçimin galibi oldu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise 15 milyon 340 bin 295 oyla oyların yüzde 30.64’ünü aldı.

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AA’nın haberine göre YSK’dan yapılan açıklamada yurt içi ve yurt dışında toplam 59 milyon 367 bin 469 seçmenden 51 milyon 189 bin 698’inin oy kullandığı aktarıldı. 188 bin 8 sandığın tamamı açılırken, oyların 1 milyon 53 bin 362’si de geçersiz sayıldı. Buna göre, AKP 20 milyon 980 bin 956 oy alarak yüzde 41.85’lik oy oranına ulaştı.

CHP toplam 11 milyon 271 bin 240 ile yüzde 22.48 oranında oy aldı. HDP 5 milyon 867 bin 564 oy alarak yüzde 11.70, MHP 5 milyon 466 bin 775 oy ile yüzde 10.90, İYİ Parti 4 milyon 955 bin 994 oy ile yüzde 9.89, Saadet Partisi 668 bin 744 oy ile yüzde 1.33, HÜDA PAR 157 bin 315 oyla yüzde 0.31, Vatan Partisi 117 bin 631 oyla yüzde 0.23’lük oy oranına ulaştı. Bağımsızlar ise 75 bin 634 oy alarak, tüm oylar içinde yüzde 0.15’lik paya sahip oldu.

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AKP ve MHP’nin kurduğu ‘cumhur ittifakı’nın ortak oyu 455 bin 529, oranı yüzde 0,91 oldu. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’nın ortak oyu 118 bin 954, oranı yüzde 0.24 olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yurt içi ve yurt dışı oylarını kapsayan kesin olmayan sonuçlara göre, 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 197 bin 832’si oy kullandı. Oyların 50 milyon 68 bin 418’i geçerli sayıldı. 188 bin 8 sandığın yüzde yüzü açıldı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 milyon 329 bin 920 oyla tüm oyların yüzde 52.59’unu alarak seçimin galibi oldu.

1 milyondan fazla oy geçersiz sayıldı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 15 milyon 340 bin 295 oyla oyların yüzde 30.64’ünü aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 432 oyla yüzde 7.29, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 4 milyon 206 bin 130 oyla yüzde 8.40, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 443 bin 690 oyla yüzde 0.89, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 98 bin 951 oyla yüzde 0.20’lik oy oranına ulaştı.

Yurt içinde kullanılan oyların dağılımına göre ise milletvekili genel seçiminde 56 milyon 322 bin 632 seçmenin 49 milyon 664 bin 282’si sandığa gitti. Oyların 1 milyon 33 bin 895’i geçersiz sayıldı.

AKP oyların 20 milyon 212 bin 975’ini alarak yüzde 41.56’lık oy oranına ulaştı. CHP, 11 milyon 5 bin 426 oy aldı ve yüzde 22.63 oranında kaldı. HDP, 5 milyon 606 bin 863 oyla yüzde 11.53’lük oy oranıyla seçim barajını aştı. MHP, 5 milyon 347 bin 888 oyla yüzde 11.00, İYİ Parti 4 milyon 895 bin 359 oyla yüzde 10.07, Saadet Partisi 657 bin 418 oyla yüzde 1.35, HÜDA PAR 155 bin 433 oyla yüzde 0.32, Vatan Partisi 113 bin 608 oyla 0.23, bağımsızlar 75 bin 634 oyla 0.16’lık orana ulaştı.

Yurt içinde ‘cumhur ittifakı’nın ortak oyu 442 bin 785, oranı yüzde 0.91 oldu. ‘Millet ittifakı’ ise 116 bin 998 oy aldı ve oranı 0.24 olarak hesaplandı.