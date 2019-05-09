YSK kendi işlemini ‘kanunsuz’ saydı, ‘şaibeli’ sandıklarda Yıldırım önde çıktı

YSK’nın İstanbul belediye başkanlığı seçimlerini iptal ederken kendisinin onay verdiği işlemi geçersiz saydığı ortaya çıktı. Ayrıca şaibeye gerekçe sayılan ‘kamu görevlisi olmayan görevlilerin olduğu sandıklar’da AKP’nin adayı Binali Yıldırım önde çıkmış.

Fotoğraf: Reuters

YSK, İstanbul belediye başkanlığı seçimlerini sandık kurulu başkanlarının bazılarının kamu görevlilerinden oluşmamaması gerekçesine bağlamıştı. Ancak 17 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimlerinin de aynı şekilde yapılmasına rağmen böyle bir kararın çıkması tepkilere neden olmuştu. AKP, sandık başkanlarını kamu görevlilerinden seçmeyen ilçe seçim kurulu başkanları hakkında suç duyurusunda bulunacağını da açıklamıştı.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, iddialara konu olan Maltepe ilçe seçim kurulu işlemleri üzerinden inceledi.

Sarakaya’nın Maltepe ile ilgili anlattıkları özetle şöyle:

Maltepe’deki 1089 sandıkta görevlendirilecek kamu görevlisinin iki katı oranında (yasa öyle emrediyor) isim kaymakamlık tarafından bildirilmemiş.

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Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu 474 eksiğinin kaldığını, bunu Maltepe bölgesinden temin etme olanağının bulunmadığını belirterek ne yapması gerektiğini YSK’ya sormuş. Hatta kurul, eksiğinin giderilmesi için başvuruda bulunduğu diğer bölgelerdeki kamu görevlilerinin de mazeret bildirdiğini YSK’ya iletmiş ve “Mazeretlerini kabul etmeli miyim?” diye de eklemiş.

YSK da kendisine, “Mazeretlerini kabul etmek zorunda değilsiniz” görüşünü bildirmişti.

Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanı da 1089 sandıktaki 474 eksiğini kamu görevlileri ve sandıkta görev almasında sakınca bulunmayan kimselerden oluşturmuş. Bunların arasındaki iki isim kamu görevlisi niteliğini taşımıyormuş.

Sonuç olarak YSK onay verdiği işlemi seçim iptaline gerekçe sayarak ‘tam kanunsuz’ saymış.

İlçe seçim kurulları ne yanıt verdi?

Sarıkaya, sandık kurullarının oluşması için ilçe seçim kurullarının kamu görevlileri yetersiz gelince nasıl bir işlem yaptıklarını YSK’nın kendilerine itiraz süreci içinde ne sorduğunu ve kurulların ne yanıt verdiğini ise partilerden öğrenemediğini aktardı.

Siyasi parti temsilcileri bu konuyla ilgili ağırlıklı olarak da “İlçe seçim kurulu başkanları kanundan kaynaklanan yetkilerini kullanarak bu işlemleri yapmış olabilirler” öngörüsünü dile getirdi.

Bununla birlikte Sarıkaya bazı ilçe başkanlarının “Nasıl olsa üç seçimdir aynı kurullarla hareket ediyoruz” diyerek elindeki arşiv listeyi kullandığını ve 24 Haziran seçimlerinde sandık görevi verdiği isimlerle yola devam ettiği bilgisini aktardı. Birkaçı da vakıf okulları, banka çalışanlarını “Kamu görevlisi” kapsamında ele alıp, onların atamasını yapmış.

Ancak yapılan itiraz sonucu bunların kamu görevlisi niteliğinde olmadığına hükmedilmiş.

Kamu görevlisi olmayan sandıklarda Yıldırım önde

Sarıkaya YSK’nın son hükmünün gerekçesini de şöyle anlattı: “Sonuçta 31 bin 124 sandıktan iptale konu gerekçede gösterilen 212’sinin kamu görevlisi olmadığına hükmedilmiş. Her bir sandıkta 300 civarında oy kullanıldığı için, sandık sayısı bununla çarpılmış, çıkan sayı İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki 13 bin 729’dan fazla olacağı varsayılarak seçimin iptaline karar verilmiş. Bu sandıkların ağırlıklı bölümünde Yıldırım’ın önde olması da dikkate alınmamış.”