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Yaramazlara biraz batar!

YSK kararının yankıları… Elif Şafak: Tüm yüreğimle isyan ediyorum

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesinin yankıları…

Yazar Elif Şafak: “İstanbul’da seçimlerin iptal edilmesi kabul edilemez bir haksızlıktır, hukuksuzluktur, tüm yüreğimle bu karara isyan ediyorum. @ekrem_imamoglu İstanbullular umutla oy verdi bu seçimde, ne çok insan oy çuvallarının başında uykusuz sabahladı bir damla demokrasi için, çok çok yazık.”

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CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: “Kamu vicdanı yaralanmıştır. Fakat yılgınlık ve karamsarlığa yer yok. Başlayan değişimi hiçbir güç durduramaz.”

CHP, tüm parti meclisi üyeleri ve milletvekillerini yarın 10’de genel merkezde toplantıya çağırdı.

Tiyatrocu Fırat Tanış: “Boykot yok. Daha fazla oy farkın için sandıklara.”

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “YSK resmen açıklasın, bu akşam geniş geniş fikirlerimi anlatacağım. Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin.”

Edebiyatçı Yekta Kopan: “Yazıklar olsun! Yazıklar olsun! Diyecek ne bıraktınız ne bilmiyorum ama bir kere daha bağırarak; YAZIKLAR OLSUN!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: “Millet iradesinin ayaklar altına alındığı, hukukun hiçe sayıldığı bu düzen ne demokratiktir ne de meşrudur; bu düpedüz diktatörlüktür.”

Komedyen Cem Yılmaz: “Çok üzücü. Bunu memleketimiz hak etmiyor. Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak, vazifemizi yapacağız. Akıl almaz ama gerçek… Acı bir gerçek.”

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık: “Türkiye’de yine darbe oldu. Seçimle gelen seçimle gitmeyecek.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Konuşacağız.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “İstanbul’da da hak yerini bulacak.”

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: “Bu bir rezalettir, hukukun katlidir. Türkiye demokrasisi büyük bir darbe almıştır.”

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