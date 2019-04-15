YSK kararını verdi: Maltepe’de sandıklar yeniden sayılmayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul’da Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek.
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ı geçerek seçimi kazandı. AKP, seçimin ardından tutanaklarla kaydırma yapıldığını belirtmiş, geçersiz oyları yeniden saydırmıştı.
Maltepe ilçesinde de tüm oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. Oyların büyük bölümü sayıldığında, sayımı yapan ek kurullar iptal edilmiş, saydıkları oyların da yeniden sayılmasına karar verilmişti. CHP, bu karara karşı YSK’ya gitmişti.