YSK kararını verdi: Maltepe’de sandıklar yeniden sayılmayacak

Dört kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre Albayrak reform planı hakkında ikna edici pek ayrıntı sunamazken, yatırımcıları da Türk varlıkları konusunda heyecanlandıramadı. Dolar hem reform paketi hem de seçim belirsizliğiyle haftaya işsizlik verisi öncesi 5.80 düzeyinden başladı.