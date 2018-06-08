YSK kararını verdi: Demirtaş’ın TRT çekimi hapiste yapılacak

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim konuşması için cezaevine stüdyo kurulacak.

Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

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Demirtaş’ın yasa gereği TRT’de yayınlanacağı iki konuşması için adayın cezaevinden kurumun stüdyosuna götürülmesine karar verilmişti.

Ancak karar değişti. HDP’nin paylaştığı bilgiye göre TRT ekibi cezaevine gidecek. Demirtaş’ın konuşması burada kayda alınacak.

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