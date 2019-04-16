YSK kararı verdi: Seçim yenilenirse alınan mazbata iptal edilir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verilen yerlerde daha önce verilen mazbataların iptaline neden olacak bir emsal karar aldı.

Fotoğraf: Reuters

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre YSK, seçimlerin yenilenmesi kararı verdiği Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde altı oyla seçim yarışını önde bitiren İYİ Parti adayının mazbatasının iptaline karar verdi.

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Bu karar seçimin yenilenmesine karar verilen tüm merkezler açısından emsal olacak.

Keskin’deki seçimler 2 Haziran’da yenilenecek. YSK kararına kadar mazbatayı alan başkanın bu tarihe dek belediyeyi yönetmesi gündemdeydi.

Keskin’de olduğu gibi Denizli’nin Honaz ilçesinde CHP’nin, Artvin’in Yusufeli ilçesinde de AKP’nin kazandığı seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.