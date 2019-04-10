YSK kararı: Kozan’da mazbata MHP’li değil Saadetli adayın

Adana’nın Kozan ilçesinde sandıktan birinci çıkan MHP’li adayın seçilme yeterliliği olmaması nedeniyle, Saadet Partisi’nin (SP) adayına mazbata verildi.
Kozan’da MHP’nin adayı Nihat Atlı yüzde 39.99 (31 bin 185), SP’nin adayı Kazım Özgan yüzde 25.8 (20 bin 249) oy almıştı. Ancak Atlı’nın seçilme yeterliliğinin sağlayamadığı gerekçesiyle mazbatası verilmemişti. MHP’li aday Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmuştu.
MHP’li Atlı’nın itirazını görüşen YSK, adayın seçilmesine engel mahkumiyet kararının bulunduğunu belirterek itirazı reddetti. Yüksek kurul, yasaklanmış haklara dair hükmün açıklamasının geri bırakılması kararının 4 Nisan tarihli olduğunu, 31 Mart’tan sonraki seçimlere Atlı’nın katılabileceğini kaydetti.
YSK, Atlı’dan sonra en yüksek oyu alan Kazım Özgan’a mazbatanın verilmesini kararlaştırdı.