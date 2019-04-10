Diken

Yaramazlara biraz batar!

YSK kararı: Kozan’da mazbata MHP’li değil Saadetli adayın

Adana’nın Kozan ilçesinde sandıktan birinci çıkan MHP’li adayın seçilme yeterliliği olmaması nedeniyle, Saadet Partisi’nin (SP) adayına mazbata verildi.

Kazım Özgan… (Fotoğraf: DHA)

Kozan’da MHP’nin adayı Nihat Atlı yüzde 39.99 (31 bin 185), SP’nin adayı Kazım Özgan yüzde 25.8 (20 bin 249) oy almıştı. Ancak Atlı’nın seçilme yeterliliğinin sağlayamadığı gerekçesiyle mazbatası verilmemişti. MHP’li aday Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmuştu.

Reklam

MHP’li Atlı’nın itirazını görüşen YSK, adayın seçilmesine engel mahkumiyet kararının bulunduğunu belirterek itirazı reddetti. Yüksek kurul, yasaklanmış haklara dair hükmün açıklamasının geri bırakılması kararının 4 Nisan tarihli olduğunu, 31 Mart’tan sonraki seçimlere Atlı’nın katılabileceğini kaydetti.

YSK, Atlı’dan sonra en yüksek oyu alan Kazım Özgan’a mazbatanın verilmesini kararlaştırdı.

Daha muhalefetin ‘anasını belleyecek’ti: MHP’i Atlı’ın başkanlığı düşürüldü

MHP’li aday dindar olduğu kadar küfürbaz: Rabbin izniyle bunların anasını belleyeceğiz

SON HABERLER

Tam kanunsuzluk: Konjonktürel ve çelişkili kararların anahtarı

Seçimlerin iptali ve yenilenmesiyle ilgili talebi karara bağlayacak YSK’nın ‘tam kanunsuzluk’ ile ilgili bundan önce verdiği kararların analizi ise ‘konjonktürel ve çelişkili’ kararlar manzumesini ortaya çıkarıyor. Öte yandan YSK’nın ‘tam kanunsuzluk’ ile ilgili kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önce başbakan sonra da ‘başkan’ olmasına giden yolu açan kararlar olması da dikkat çekiyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...