YSK kararı: KHK’yla ihraç edilen adaylara mazbata verilmeyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KHK’yla ihraç edilen belediye başkanlarına mazbatalarının verilmemesini kararlaştırdı. YSK, mazbataları ikinci olan adaylara verecek.
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Ünlü yatırımcı: Lirada işlem arttı, Albayrak ağzını mı açtı yine?
Gelişmekte olan piyasalar konusundaki uzmanlığıyla tanınan ünlü yatırımcı Paul McNamara, Twitter hesabından “Lirada işlem artıyor. Albayrak ağzını mı açtı yine?” yazdı.
Tam kanunsuzluk: Konjonktürel ve çelişkili kararların anahtarı
Seçimlerin iptali ve yenilenmesiyle ilgili talebi karara bağlayacak YSK’nın ‘tam kanunsuzluk’ ile ilgili bundan önce verdiği kararların analizi ise ‘konjonktürel ve çelişkili’ kararlar manzumesini ortaya çıkarıyor. Öte yandan YSK’nın ‘tam kanunsuzluk’ ile ilgili kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önce başbakan sonra da ‘başkan’ olmasına giden yolu açan kararlar olması da dikkat çekiyor.
Oğlunu istismarla suçlanan koruma derneği başkanı ilk duruşmada beraat etti
Sekiz yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan çocuk koruma derneği başkanı Erhan N. ilk duruşmada beraat etti.
Uzmana göre ‘Albayrak reformları’yla gıda enflasyonunu düşürmek ‘çok zor’
Dünya gazetesi yazarı tarım ve hayvancılık uzmanı Ali Ekber Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı reform paketinde tarımda öngörülen yapısal tedbirlerle gıda enflasyonunun düşürülmesinin ‘çok zor olduğunu’ savundu.
Erdoğan: ‘FETÖ’yü hala temizleyemediğimizi düşünüyorum
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan hala temizleyemediğimizi düşünüyorum” dedi.