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Yaramazlara biraz batar!

YSK kararı: KHK’yla ihraç edilen adaylara mazbata verilmeyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KHK’yla ihraç edilen belediye başkanlarına mazbatalarının verilmemesini kararlaştırdı. YSK, mazbataları ikinci olan adaylara verecek.

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Tam kanunsuzluk: Konjonktürel ve çelişkili kararların anahtarı

Seçimlerin iptali ve yenilenmesiyle ilgili talebi karara bağlayacak YSK’nın ‘tam kanunsuzluk’ ile ilgili bundan önce verdiği kararların analizi ise ‘konjonktürel ve çelişkili’ kararlar manzumesini ortaya çıkarıyor. Öte yandan YSK’nın ‘tam kanunsuzluk’ ile ilgili kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önce başbakan sonra da ‘başkan’ olmasına giden yolu açan kararlar olması da dikkat çekiyor.

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