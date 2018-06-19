YSK karar verdi: Seçim günü çay bahçeleri kapalı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde çay bahçelerinin kapalı olması gerektiğine karar verdi.

AA’nın haberine göre, bir esnaf işlettiği çay bahçesinde çay ve tost dışında bir şey satılmadığını belirtip seçim günü açık olup olamayacağı konusunda ilçe seçim kurulu başkanlığından görüş istedi. Kurul da yazıyı YSK’ye gönderdi.

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Talebi görüşen YSK, çay bahçelerinin oy verme günü kapalı olması gerektiğine karar verdi.

YSK’nin kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 79’uncu maddesinin ‘İçki ve silah taşıma yasağı’ başlıklı ikinci fıkrasında, “Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir” hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

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Okul kantinleri açık olacak

YSK’ye oy verme günü okul kantinlerinin açık olup olmayacağı konusu da soruldu.

Bu talebi de görüşen YSK, ilgili kanunlar ve YSK kararlarının değerlendirilmesi sonucu, oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulmasında engel bulunmadığına karar verdi.