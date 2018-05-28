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Yaramazlara biraz batar!

YSK itirazı reddetti: KHK’yla ihraç edilmiş üç profesörün CHP’den adaylığı kesinleşti

 

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmiş üç profesörün CHP’den milletvekili adayı gösterilmesine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nezdinde itiraz edildi. İtiraz reddedildi.

Kaboğlu

DHA’nın haberine göre adaylığına itiraz edilen isimler şöyle: İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıra adayı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul 3’üncü bölge 9’uncu sıra adayı Prof. Dr. Cihangir İslam ve İstanbul 1’inci bölge 18’inci sıra adayı Prof. Dr. Yüksel Taşkın.

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YSK’ya dilekçe sunan bir yurttaş, üç adayın KHK’yla ihraç edilmiş olduğunu belirterek adaylıklara itiraz etti.

YSK, yurttaşın itirazını reddetti. Böylece üç ismin adaylığı kesinleşti.

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