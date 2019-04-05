YSK: İstanbul’da oy farkı 19 bin 531

CHP eski milletvekilli Barış Yarkadaş’ın paylaştığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre saat 14:58 itibariyle İstanbul’da CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP adayı Binali Yıldırım arasındaki fark 19 bin 531’e çıktı.

AKP’nin itirazı üzerine bütün ilçelerde geçersiz oylar, bazı ilçelerde de bütün oylar yeniden sayılırken, kimi ilçelerde de partilerin oy hanelerinin kaydırıldığı belirlendi. AKP, farkın kapanacağını, CHP ise kapanmayacağını savunuyor.



Reklam

İtirazlar nedeniyle İstanbul’un 39 ilçesindeki 76 ilçe seçim kurulunda çalışmalar sürüyor.

İstanbul’un 17 ilçesinde geçersiz oyların sayımı tamamlandı.