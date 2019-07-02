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Yaramazlara biraz batar!

YSK, illerin seçim çevresi ve çıkaracağı vekil sayılarını yeniden düzenledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2018 yılı nüfus verilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevresi sayılarını yeniden düzenledi.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan YSK kararına göre, Ankara ve İstanbul’un üç seçim çevresine, İzmir ve Bursa’nın iki seçim çevresine bölünmesi uygun görüldü.

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Kararda, Ankara’nın 36, İstanbul’un 96, İzmir’in 28, Bursa’nın ise 20 milletvekili çıkaracağı belirtildi.

Buna göre, Antalya 16, Adana ve Konya 15’er, Gaziantep ve Şanlıurfa 14’er, Kocaeli 13, Diyarbakır ve Mersin 12’şer, Hatay 11, Manisa ve Kayseri 10’ar milletvekili çıkaracak.

Meclis’te toplamda 600 milletvekili bulunuyor.

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Değişiklikten önce il il milletvekili sayıları şöyleydi:

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