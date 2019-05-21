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Yaramazlara biraz batar!

YSK gerekçeli kararı bugün de açıklamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı bugün de açıklamayacak. Karar yarına kaldı.

Dün toplanan kurul seçimlerin yenilenmesine karşı oy kullanan dört üyenin şerh hazırlayabilmesi için gerekçeli kararın açıklamasını ertelenmişti. 

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Kurul, 6 Mayıs’ta dörde karşı yedi oyla İstanbul seçimini iptal etmişti. YSK, 15 gündür gerekçeli kararı açıklamıyor.

Kısa kararda, 31 Mart seçiminin iptali iki gerekçeye dayandırılmıştı. İlki, 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101’inin ise imzasız olması. İkinci gerekçe ise kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyeleri. 225 sandık kurulu başkanının, seçim kanununun 22’nci maddesine aykırı olarak kamu görevlileri arasından seçilmediği belirtilmişti. 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin de kamu görevlisi olmadığı tespit edilmişti.

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