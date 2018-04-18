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Yaramazlara biraz batar!

YSK’dan İYİ Parti sorusuna: İnceleme sonucunda karar vereceğiz

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, erken seçim için “Her türlü hazırlığımız tamam” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güven, her türlü hazırlıklarının tamam olduğunu belirterek, “Bugün itibariyle seçim takvimi hazırlıkları başladı. İki gün için de takvimi yapacağız” dedi.

YSK başkanı şöyle devam etti: “Bugün itibariyle seçim takvimi hazırlıkları başladı. İki gün için de takvimi yapacağız. (İYİ Parti’nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin) Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı husus siyasi partiler kanununda yazıldır. YSK olarak hangi partilerin seçime katılma hakkı olduğuna inceleme sonucunda karar vereceğiz.”

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