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Yaramazlara biraz batar!

YSK engellerse İYİ Parti’nin planı hazır: Seçime Saadet ve Demokrat Parti ile gireriz

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 24 Haziran’daki seçimlere tek başına girmelerinin engellenmesi durumunda, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti’yle (DP) katılacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı. Seçim tarihinin erkene çekilmesi, yeni kurulan İYİ Parti’nin katılamayacağı savını gündeme getirmişti.

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Oda TV’den Halit Kakınç’ın haberine göre Özdağ, hükümetin, İYİ Parti’nin seçimlere girip giremeyeceği yönündeki karar için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) işaret etmesi üzerine ‘B planı’nı açıkladı. Özdağ, partisinin seçime girmesinin YSK engeline takılması durumunda muhtemelen DP ve Saadet Partisi’yle birlikte seçime gireceklerini söyledi.

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